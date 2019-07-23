Şentop, Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programına katıldı
2 saat önce
Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programı Programa katılanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edilmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması Dua edilmesi İçerideki programdan görüntüler Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması Türk...
Erzurum Kongresi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:01 Kaynak: AA
'nin temsili canlandırılması programı
Programa katılanlar Mustafa Kemal Atatürk
'ün gelişi
Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'a teslim edilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması
Dua edilmesi
İçerideki programdan görüntüler
Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması
Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
'nin görüntüsü ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
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