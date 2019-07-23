Son Dakika Haberleri: Şentop, Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programına katıldı
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Şentop, Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programına katıldı

2 saat önce

Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programı Programa katılanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edilmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması Dua edilmesi İçerideki programdan görüntüler Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması Türk...

Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programı
Programa katılanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi
Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması
Dua edilmesi
İçerideki programdan görüntüler
Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması
Türk bayrağının TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin görüntüsü ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Şentop, Erzurum Kongresi'nin temsili canlandırılması programına katıldı
Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:01 Kaynak: AA
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