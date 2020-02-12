Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop: 'Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir' - Son Dakika

Şentop: "Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir"

6 saat önce

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüden inmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (4)

Şentop: Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis etmektir

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:09 Kaynak: AA
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