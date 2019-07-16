Son Dakika Haberleri: Şentop: "(FETÖ) Bürokratik iktidarı ele geçirdiklerini zannettikleri anda bürokratik iktidarın...
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Şentop: "(FETÖ) Bürokratik iktidarı ele geçirdiklerini zannettikleri anda bürokratik iktidarın...

4 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın düzenlediği "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminere katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın düzenlediği "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminere katıldı. (3)
Şentop: "(2002'den itibaren) Siyaset güçlendikçe, gücünü artırdıkça onun karşısında bu vesayetçiler genel toplamda, bürokrat, yargı vs. güç kaybetmeye başlıyor. Böylece vesayet gerilemeye başlıyor, geriletiliyor"
Şentop: "AK Parti vesayete karşı bir mücadele yürütüyor, onlar da bir mücadele yürütüyorlar, vesayetçilere karşı bir mücadele yürütüyorlar"
Şentop: "AK Parti'nin hedefi bizatihi vesayetin kendisini kaldırmak, tasviye etmek. Onların amacı vesayetçileri tasfiye etmek, o vesayetçiler yerine kendilerinin geçmesini sağlamak ama vesayeti devam ettirmek"
Şentop: "FETÖ'ye karşı hamle yapan, onun tasviyesine yönelik hamle yapan ilk olarak siyasi iktidardır. Onlar bu hamleye cevaben reaksiyonlar geliştirmişlerdir"
Şentop: "FETÖ tam kendisinin o vesayet iktidarını, bürokratik iktidarı ele geçirdiğini zannettiği bir zamanda, 17-25 Aralık buna yakın bir zamandır onlar açısından, şunun farkına biraz sonra varıyorlar. Aslında ele geçirdikleri şey, işte o 50 yıldır ele geçirmeye çalıştıkları şey değil, o gitmiş. Tam bürokratik iktidarı ele geçirdiklerini zannettikleri anda aslında bürokratik iktidarın kalmadığını görüyorlar. Bu bakımdan sonraki hareketlerin, 15 Temmuz dahil olmak üzere biraz da bir intikam hissi ile yapılmış hareketler olduğu kanaatindeyim"
Şentop: (FETÖ) Bürokratik iktidarı ele geçirdiklerini zannettikleri anda bürokratik iktidarın...
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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