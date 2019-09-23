Son Dakika Haberleri: Şentop: fetö uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür
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Şentop: fetö uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür

2 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Şentop: fetö uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Görüşme önce konuşan Şentop, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan yeni jenerasyon bir terör örgütüdür. FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde güvenlik riski teşkil etmektedir. Bu örgüt, eğitim kurumları ve dernek, vakıf gibi yapıları maske olarak kullanmaktadır. Türkiye bu örgütlü mücadelesinde sona yaklaşmıştır. Örgüt elebaşlarını cezalandırmış, mahkemelerden mahkümiyet kararları çıkartmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şentop'un uçaktan inmesi
Karşılanması
Görüşme öncesi görüntüler
Şentop'un konuşması


Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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