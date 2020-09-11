Şentop: "Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini bekliyoruz" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop: " (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor."

Şentop: "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz"