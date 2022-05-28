ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
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ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

28.05.2022 21:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta düzenlenen 'Füreya Koral Koleksiyon Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta düzenlenen 'Füreya Koral Koleksiyon Sergisi'nin açılış törenine katıldı. Şentop, 'Füreya Koral'ı diğerlerinden farklı kılan husus belki şöyle ifade edilebilir, kendisi sanatın hayatın içerisinde ve insanların kullanacağı bir eser olarak tasavvur ediyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi koordinesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında çeşitli etkinliklere katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Galataport'ta 'Füreya Koral Koleksiyon Sergisi'nin açılışını yaptı. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hazır bulundu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Bu daha büyük bir proje aslında. Beyoğlu Kültür Yolu projesinin içinde bir unsur olarak mevcut olacak. Galataport'tan başlayan ve tarihi birçok mekanı içine alan bir proje. Füreya Koral bizim için çok önemli bir sanatçımız. Meclisle de çok yakından bir irtibatı var. 1950'den itibaren TBMM'nin yeni binası, şu an kullanmış olduğumuz meclis binası yapılırken binanın sanat eserleriyle de donatılmasına katkı sağlanmak istenmiş. Bazı sanatçılarımız burada çalıştırılmış. Bilhassa Anadolu'nun muhtelif yerlerine gönderilerek oralardaki motifler üzerinde çalışmışlar. Bunları da kendi alanları ile ilişkili olarak yeniden bir sanat eseri şeklinde ortaya koymuşlardır. Füreya Koral'da bu sanatçılardan birisi. 1960- 1970 yılları arasında meclis için yapmış olduğu eserler var" dedi. Füreya Koral'ı diğer sanatçılardan farklı kılan hususlar olduğunu ifade eden Şentop, "Kendisi; sanatın, hayatın içerisinde ve insanların kullanacağı bir eser olarak tasavvur ediyor. Bir sözü var, 'Benim yaptığım eseri insanlar kullansın isterim' diyor. 'Benim yaptığım bir çanaktan çorba, fincandan kahve içsinler' diyor. Nitekim meclis içinde yapmış olduğu eserler meclisin duvarlarına bir süs olarak asılan eserler değil, göreceğiniz gibi özellikle kullanılmak üzere yapılmış eserler olmuş. Burada da İstanbullu hemşehrilerimizin sanat zevkine sunuyoruz. Füreya Koral'ın bu sanat anlayışını bizler de sürdürmeyi arzu ettik. Sehpaları bir şekilde yapma imkanımız yok ama kullanmış olduğu motifleri eşarplarda, kravatlarda yansıtmak suretiyle ayrıca bizim meclisimizin de seramik ve başka üretimler yapan küçük bir mekanı var. Burada başka fincanlar üzerinde motifledik. Yansıtmayı arzu ettik. Böylece anlayışını devam ettirmek yolunu da açmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Galataport, Festival, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞENTOP, 'FÜREYA KURAL KOLEKSİYON SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
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