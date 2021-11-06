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ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER - Son Dakika

ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER

06.11.2021 16:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimiz yaşadığımız ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsinler.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimiz yaşadığımız ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsinler. Koronavirüs salgını sonrasında dünyada ekonomik ve siyasi dengeler yeniden kuruluyor. Yeni bir bölgesel ve uluslararası denge arayışı var. Bu arayışın getirdiği belirsizlikler iktisadi dengelerde oynaklıklara da sebep oluyor. Türkiye de bu süreçten hissesine düşeni almak zorunda kaldı. Bugünün zorlukları hiçbir şekilde ümidinizi kırmamalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Üniversitenin Üsküdar'da bulunan kampüsündeki törene Şentop'un yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvardar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erol, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmasında, "Savaşlar ve yıkımlar yaşayan milletimiz Cumhuriyet'imizi ilan ettiğimiz 1923'te yaklaşık 11 milyon nüfusa sahipti. Sadece 86 hastanemiz, 340 doktorumuz, 560 sağlık memurumuz, 136 ebemiz vardı. İki yıl sonra yüzüncü yaşına basacak olan Cumhuriyet'imiz, kurulduğu dönemdeki sınırlı insan kaynağından bugün ulaştığı nitelikli sağlık çalışanlarıyla, modern şehir ve üniversite hastaneleriyle gurur duymaktadır. Nitelikli insan yetiştirmek emek ister, sabır ister, zaman ister. Tıpkı çıraklıktan ustalığa giden süreç gibi bir hekimin yetişmesi de en az altı yıllık bir eğitim gerektirmektedir. Tecrübe konusunu da dikkate aldığımızda iyi bir hekimin en az 10 yıllık bir eğitim sürecine ihtiyacı vardır." dedi.

Şentop, "Geldiğimiz aşama itibarıyla Türkiye 118 yıl önceki şartlarına kıyas kabul edilemeyecek kadar ileri bir ülkedir. 2021 verilerine göre ülkemizde tıp fakültesi bulunan 122 üniversite mevcut. Yaklaşık 1 milyon 150 bin civarında sağlık çalışanından, sağlık ordusuna sahibiz. Bunun yaklaşık 166 bini hekim, 205 binden fazlası ise hemşiredir. Bu gurur verici tablo, cumhuriyetimizin 98 yılda gösterdiği başarının ispatıdır. Son 20 yılda yaptığımız yenilikler ve yaşadığımız tecrübeler ise insanımıza imkanlarını geliştirme, yeteneklerini keşfetme imkanı sunmuştur. Artık yenilikçi düşünen, sürekli icat çıkarmaya çalışan ve başarılarıyla ayakta durabileceğine inanan bir insanımız var" diye konuştu.

"BUGÜNÜN ZORLUKLARI HİÇBİR ŞEKİLDE ÜMİDİNİZİ KIRMAMALIDIR"

Şentop, "Gençlerimiz yaşadığımız ekonomik zorlukların geçici olduğunu bilsinler" diyerek şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını sonrasında dünyada ekonomik ve siyasi dengeler yeniden kuruluyor. Yeni bir bölgesel ve uluslararası denge arayışı var. Bu arayışın getirdiği belirsizlikler iktisadi dengelerde oynaklıklara da sebep oluyor. Türkiye de bu süreçten hissesine düşeni almak zorunda kaldı. Bugünün zorlukları hiçbir şekilde ümidinizi kırmamalıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 118 yıl önce kurulduğunda şartlar bugünden çok kötüydü. 2016 yılında yeniden açıldığında da ülkemiz 15 Temmuz ihanetine maruz kalmıştı. Ama biz zorluklarla, sıkıntılarla mücadele etmeyi bilen bir milletiz. Bugünkü varlığımızı geçmişin azimli, gayretli çalışmalarına borçluyuz. Aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edecek ve inşallah daha güzel yarınlara erişeceğiz. Bilgi, günümüzde paradan daha önemli sermayedir. Gelecekte bilgi üretmeyen milletler bilgi üreten milletlere tabi olmak zorunda kalacaklar. Yarının dünyasında söz sahibi olacak ülkeler; bilgiyi üreten, bilgiye dayalı teknoloji geliştiren ülkelerdir. Bizim de geleceğe dair düşüncelerimizi, iddialarımızı hayata geçirmemiz bilgi ve bilgiye dayalı teknoloji ile mümkün olacaktır. Bunun için de kendimize güvenecek, daha çok çalışacak ve daha çok bilgi üreteceğiz. Milletimiz için, Müslümanlar için, bütün insanlık için tek yol budur."

ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER
ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER
ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER
ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER

Mustafa Şentop, Koronavirüs, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞENTOP GENÇLERİMİZ YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK ZORLUKLARIN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLSİNLER - Son Dakika
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