Şentop: "Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum" - Son Dakika

Şentop: "Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum"

26.01.2021 14:10

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Azak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Azak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programına on-line katılarak, öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti. (3)

TBMM Başkanı Şentop: "Gençlerimizin, yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, 'Biz gençler için ne hazırladık?' diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum."

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tarafından 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu verilmiştir. Geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize bu burs sağlanmıştır."

Şentop: Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum
Şentop: Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum
Şentop: Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum
Şentop: Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum

Mustafa Şentop, Ahmet Yesevi, TBMM, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şentop: 'Gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum' - Son Dakika


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