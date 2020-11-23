Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak - Son Dakika

Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na" katılacak

23.11.2020 17:13
Şentop,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı"na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı"na katılacak.

TBMM Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre, Mustafa Şentop, TBMM ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Mülteci, Göçmen ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonunca ortaklaşa yarın düzenlenecek "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması" konulu konferansa çevrimiçi katılarak açılış konuşmasını yapacak.

Moderatörlüğünü AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ın üstleneceği programa, AKPM Başkanı ve Belçika Parlamentosu Senatörü Rik Daems ile Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve AKPM Göç, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Kişiler Komisyonu Eski Raportörü Sahiba Gafarova konuk konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, "Kayıp Göçmen Çocukların Korunmasında Parlamentoların Rolü", "Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri" ve "Tanıklar" olmak üzere 3 oturum gerçekleştirilecek.

Farkındalık yaratılması amaçlanıyor

Konferans, AKPM tarafından 2020 yılı ocak ayında kabul edilen ve İstanbul Milletvekili Yaşar'ın raportörlüğünü yaptığı "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlıklı rapor kapsamında düzenleniyor.

Konferans ile bu rapor bağlamında bölgede ortaya çıkan kayıp mülteci ve göçmen çocuklar sorununa ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı, bu kişilerin hak ve hukukları korunarak temel hizmetlere erişimleri ücretsiz şekilde sağlandığı düşünüldüğünde, Avrupa'daki kayıp ve göçmen çocuklar sorununa dikkati çeken bu Konferans'ın, TBMM ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

avrupa konseyi parlamenter meclisi, Mustafa Şentop, Mülteci, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop, 'Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması Konferansı'na' katılacak - Son Dakika


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