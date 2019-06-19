Son Dakika Haberleri: Şentop: "Güvenlik sorununun insanları göçe zorladığını ifade etmemiz lazım"
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Şentop: "Güvenlik sorununun insanları göçe zorladığını ifade etmemiz lazım"

28 dakika önce

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.

Şentop:
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:41 Kaynak: AA
Akdeniz, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Güncel
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