Şentop: "Güvenlik sorununun insanları göçe zorladığını ifade etmemiz lazım"
28 dakika önce
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:41 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (2)
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