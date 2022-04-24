Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği
Şehit mezarları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şentop: 'Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir' - Son Dakika