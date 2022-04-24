Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir"

24.04.2022 13:06

Son dakika gündem haberine göre Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği Şehit mezarları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci...

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği

Şehit mezarları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mezarlara çiçek bırakması

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Son dakika haberi! Şentop: Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir
Son dakika haberi! Şentop: Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir
Son dakika haberi! Şentop: Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir
Son dakika haberi! Şentop: Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) 'Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (HDP Milletvekili Garo Paylan'ın verdiği kanun teklifi) 'Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle... Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı

Cebeci Asri Mezarlığı, Mustafa Şentop, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şentop: 'Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir' - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:16:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şentop: "Failleri bulunamamış şehitlerimizin soruşturma dosyalarının yeniden açılması için girişimlerimiz devam etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement