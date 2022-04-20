Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor - Son Dakika
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Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor

20.04.2022 11:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "İfade özgürlüğü kalkanı arkasına saklanarak nasıl da İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin, "İfade özgürlüğü kalkanı arkasına saklanarak nasıl da İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Tüm bu olayları şiddetle kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ve üye ülkelerin TBMM'deki dostluk grubu başkanlarına iftar daveti verdi. Şentop, Kuzey Avrupa ülkelerindeki İslam karşıtı eylemler ile İsrail'in Filistinlilere yönelik müdahalelerine ilişkin konuştu. Şentop, "Hristiyan, Yahudi, beyaz Avrupalı değilse bir insan, Müslümansa veya farklı bir dine mensupsa onların nezdinde insan kategorisine girmiyor zannediyorum. Aksi takdirde, sırf 'Afganistan'dan, Suriye'den göçmenler gelmesin' diye birçok marifet sergilemez, yığınla para harcamazlardı; Akdeniz'i göçmenlerin, göçmen çocukların, bebeklerin mezarlığına döndürmezlerdi" ifadelerini kullandı.

Şentop, Müslümanlar için mübarek olan ramazan ayı içerisinde, Filistin ve İsveç'te yaşananlara dikkat çekerek, "Filistin'de kutsal ibadetgahımız, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. İsrail'in ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahaleleri ve provokasyonları sonucu yaşananlar asla kabul edilemez. İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık ve provokatif saldırılar oldu. İfade özgürlüğü kalkanı arkasına saklanarak nasıl da İslam düşmanı ve ırkçı politikalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Tüm bu olayları şiddetle kınıyoruz. Bütün dünyayı ve uluslararası kuruluşları sadece ifade ve din özgürlüğünü değil, dünya barışını da tehdit eden bu eylemleri önleme konusunda gerekli tedbirleri almaya ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları gerekli önlemleri almaya ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor
Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor
Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor
Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor

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Mustafa Şentop, İsrail, İsveç, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şentop: İfade özgürlüğünün arkasına saklanıp ırkçı politikalar yürütülüyor - Son Dakika


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