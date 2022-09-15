Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Flanagan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komitesi Başkanı Charles Flanagan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Şentop, görüşmede Türkiye ve İrlanda'nın uzun yıllara dayanan ikili ilişkilere sahip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pek çok alanda iyi olan ilişkilerin ekonomi, eğitim, bilim- teknoloji, sağlık gibi alanlarda daha da geliştirilebileceğini söyledi. Parlamentolar arası ilişkilerin daha ileri seviyeye çıkartılabileceğini belirten Şentop, görüşmede küresel ve bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir devam ettirdiği terörle mücadelesi üzerinde durdu.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla terör konusunda ağır bedeller ödediğini kaydeden Şentop, terör örgütü PKK'nın Suriye gibi ülkelerde farklı isimler altında faaliyet göstermesinin aldatıcı olduğuna dikkat çekti. Şentop, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesinde tutulması konusunda İrlanda'nın desteğini istedi. Sadece PKK değil, kullandığı YPG, SDG gibi farklı isimlerin de terör listesinde olması gerektiğini ifade etti. Şentop ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda da uyarılarda bulunarak, Türkiye'nin, kaçan örgüt üyeleriyle ilgili mücadelesini, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da sürdürdüğüne vurgu yaptı. TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, AB ülkelerinin, Kıbrıs'ta Türk tarafını yok sayan yaklaşımının çözümü zorlaştırdığına dikkat çekti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sunduğu önerilerin desteklenmesini istedi. (DHA)