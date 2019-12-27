Şentop: "Kalıcı eserler üst başlığı altında ana belgeseller hazırlanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop: 'Kalıcı eserler üst başlığı altında ana belgeseller hazırlanıyor' - Son Dakika

Şentop: "Kalıcı eserler üst başlığı altında ana belgeseller hazırlanıyor"

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (3)

Şentop: Kalıcı eserler üst başlığı altında ana belgeseller hazırlanıyor

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:33 Kaynak: AA
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