Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Karadağ heyetiyle görüşme
-Pakistan heyetiyle görüşme
-Afganistan heyetiyle görüşme
-Detaylar
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