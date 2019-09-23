Son Dakika Haberleri: Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü
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Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü

57 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.

Şentop, karadağ, pakistan ve afganistan heyetleriyle görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık' temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Karadağ, Pakistan ve Afganistan heyetleriyle görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Karadağ heyetiyle görüşme

-Pakistan heyetiyle görüşme

-Afganistan heyetiyle görüşme

-Detaylar

Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:33 Kaynak: DHA
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