Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü - Son Dakika

Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u karşılaması -Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u karşılaması

-Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü

Mustafa Şentop, Abdullah Al, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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