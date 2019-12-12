Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'u karşılaması

-Şentop-Al Mahmud görüşmesinden görüntüler TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ve beraberindeki heyet ile görüştü.