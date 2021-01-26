Şentop: "(Kazakistan) Birbirimizin konuştuğu dili anlamak ve öğrenmek çok önemlidir" - Son Dakika

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Azak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi açılış töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programına on-line katılarak, öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

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TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Açılış Programına on-line katılarak, öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

Sayın Meclis Başkanımızın konuşmasından bazı önemli bölümler şöyle:

-"Gençlerin ahlakından, gençlerin hal ve tavırlarından şikayet etmek insanların kendi sorumluluklarını görmezden gelmesidir diye düşünüyorum. Zira genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin, yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, 'Biz gençler için ne hazırladık?' diye sormak gerektiğini, genç nesli yetiştiren neslin kendisini hesaba çekmesi gerektiğini düşünüyorum."

-"Türkiye tarafından 1992'den bu yana 5 bin Kazak öğrenciye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursu verilmiştir. Geçtiğimiz yıl 155 öğrenci kardeşimize bu burs sağlanmıştır."

Program sonunda, üniversitede eğitim gören öğrenciler hazırladıkları bir video ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm Türkiye'ye, kendilerine ve ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Türk halkına selamlarını gönderdiler.