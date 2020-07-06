Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü çözüm modelini görüşmeye hazırız" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Bakan Sucuoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Şentop, Türkiye-KKTC ilişkilerine dikkat çekerek, "Milli davamız Kıbrıs meselesinin aklımızda ve yüreğimizde özel bir yeri vardır" dedi. Şentop, Covid-19 salgını nedeniyle, dünya ekonomisi gibi KKTC ekonomisinin de olumsuz etkilendiği böyle bir dönemde, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 'iktisadi ve mali işbirliği anlaşması'nın önemine dikkat çekti. Şentop, şöyle konuştu:
Bakan Sucuoğlu da, TBMM'de olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Türkiye-KKTC arasındaki yakın ilişkiyi daha da ileriye taşınması için gayret ettiklerini söyledi.