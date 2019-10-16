Son Dakika Haberleri: Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü
Son Dakika Politika Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ardından Şentop, Uganda Parlamentosu Başkanı Rebecca Alitwala ve beraberindeki heyet ile görüştü. - BELGRAD

Mustafa Şentop, Türkiye, Kongo, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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