Son Dakika Haberleri: - Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile Görüştü
Son Dakika Güncel - Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile Görüştü

- Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile Görüştü

1 saat önce

- Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştüBELGRAD - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

- Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

BELGRAD - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Mustafa Şentop, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ardından Şentop, Uganda Parlamentosu Başkanı Rebecca Alitwala ve beraberindeki heyet ile görüştü.

- Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile Görüştü

Mustafa Şentop, Türkiye, Kongo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
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