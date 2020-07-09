Şentop: "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu... - Son Dakika

Şentop: "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu...

TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Başkanı Mustafa Şentop, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Başkanı Mustafa Şentop, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır." dedi.

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APA, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı organizasyonunda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle toplandı.

Türkiye'nin dönem başkanlığında Kovid-19 gündemiyle ve ilk kez telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya APA'nın Başkanı Şentop, video mesajıyla katıldı.

Şentop, Kovid-19 salgını sürecinde bulaşıcı hastalıkların küresel bir krize dönüşüp tüm insanlığı etkileyebildiğinin tecrübe edildiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yedi ay içerisinde her kıtadan, her ırktan, her dinden 10 milyonu aşkın kişi bu hastalığa yakalandı ve 500 binden fazla insanı kaybettik. Ortak bir derdi, müşterek bir acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bu itibarla, yaralarımızı birlikte sarmak, çözümü de birlikte bulmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Salgının psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve diğer birçok alanda etkilerinin önümüzdeki dönemde yaşanarak görüleceğini belirten Şentop, uluslararası ilişkilerin de ortaya çıkan etkilerden vareste kalmayacağına dikkati çekti.

Şentop, salgının uluslararası ilişkilerde nasıl bir etkisi olacağı tartışmalarında bir kefeye "korumacı ve güçlü ulus devlet" diğer kefeye de "güçlü küreselleşme ve daha etkili uluslararası ve uluslar üstü örgütler" anlayışının yerleştirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kanaatim odur ki, hem vatandaşlarını koruyabilen güçlü devlet mekanizmasını inşa edip yaşatabilmeliyiz hem de giderek derinleşen ve yayılan bölgesel ve küresel sorunlara güçlü çok taraflılık ve iş birliği ile mukabele edilebileceğini görerek, uluslararası örgütlerimizi daha etkili ve daha etkin bir şekilde faaliyet gösterir hale getirmek zorundayız.

Bir başka deyişle, koronavirüs salgını, mücadelenin temel aktörü olan ulus- devletlerin önemini ve rolünü artırmış olsa da küresel seviyede iş birliğinin ve uluslararası toplum dayanışmasının insanlık için büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir."

Türkiye'nin, bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldığına işaret eden Şentop, "Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli Genel Sağlık Sigortası sistemini Türkiye'de kurmamız sayesinde, salgın sürecinde her bir vatandaşımız en yüksek kalitede sağlık hizmetinden yararlanabildi." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara sunduğu kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle Türkiye'nin zor bir imtihanı başarıyla verdiğini belirten Şentop, ayrıca dostlarının yardımına koşarak şimdiye kadar 134 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu da kaydetti. Şentop, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Ortak geleceğimizi ancak dayanışma ve iş birliği ile inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Toplantıya, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da bir mesaj gönderdi.

Galibaf da mesajında, toplantının salgının önlenmesi ve Asya ekonomisinin yeniden inşası amaçlarına uygun olarak parlamentolar arasındaki dayanışma ve iş birliğine katkıda bulunmasını temenni ettiğini bildirdi.

Oturumu yöneten APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan da konuşmasında Türkiye'nin Kovid-19 salgını karşısında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bazı ülkelerde sağlık hizmetlerine erişim konusunda sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin bunları çok yaşamadığını belirten Erdoğan, enfekte olmuş veya enfekte olduğundan şüphelenilen vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlandığını hatırlattı.

Erdoğan, diğer ülkelerle dayanışmanın da önemine dikkati çekerek, bu süreçte parlamentoların rolünün arttığını kaydetti.

Toplantıda, üye ülkelerin temsilcileri salgın ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Mustafa Şentop, Türkiye, Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şentop: 'Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu... - Son Dakika

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