Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El- Meshri İstanbul'da ofisinde bir araya geldi. Başkanlık ofisinde gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arasında da bir görüşme gerçekleşecek.
(Selim Bayraktar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 14:17 - Kaynak: İHA
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