Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El- Meshri İstanbul'da ofisinde bir araya geldi. Başkanlık ofisinde gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arasında da bir görüşme gerçekleşecek.

(Selim Bayraktar/İHA)