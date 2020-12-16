Şentop, "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen Murat'ın, törende çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu teşekkür mesajını alıntılayarak "Tebrik ederim. Çok isabetli bir karar olmuş." twitini paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" töreninde ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı tebrik etti.

Son Dakika › Politika › Şentop, MATÜSİTEB'den ödül alan Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tebrik etti - Son Dakika

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