Son Dakika Haberleri: Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

Şentop, Meclis Başkanlığı İçin Adaylık Başvurusunu Yaptı

1 saat önce

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika
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