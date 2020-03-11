Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı - Son Dakika

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Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:51 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.
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