Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı - Son Dakika

Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.

Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:51 Kaynak: AA
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