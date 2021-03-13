Şentop: "Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur" - Son Dakika

Şentop: "Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur"

13.03.2021 23:30
Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinde yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinde yaptığı konuşmada, "Mehmet Akif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Mehmet Akif, yüz yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur" dedi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinin açılışı gerçekleşti. Serginin açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda AK Partili milletvekili hazır bulundu.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Meclis Başkanı Şentop, "Mehmet Akif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Şanlı mazimizle parlak istikbalimiz arasındaki mana köprüsünü yeniden kurmaktır. Mehmet Akif, yüz yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur. Bu bağlamda, sanatın ve hayatın her alanında Mehmet Akif'in hak ettiği şekilde anlatılmasının; milli varlığımızın bekasına, şuuruna, birlik ve beraberliğimizin ikamesine ve idamesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Şairlerin, yazarların, edebiyatçıların, bir milletin duyuş, hissediş, yaşayış ve inanışının sözcüleri olduğunu aktaran TBMM Başkanı Şentop, "Milli iradeyi temsil etmek, milleti temsilen Meclis'te bulunmanın büyük bir sorumluluk olmasıyla birlikte aynı zamanda büyük bir şereftir. Bu şerefe erişenler arasında müstesna ve yegane bir yeri olan Mehmet Akif Ersoy'un, Birinci Meclise Biga ve Burdur'dan milletvekili olarak girerek devlet adamı olmanın mesuliyetini de üstlendi. Mehmet Akif Ersoy'un, veteriner, hatip, hoca, sporcu, alim, mütefekkir ve Kur'an aşığı bir şair olmasının yanı sıra önemli bir siyaset adamıydı. Ancak yeri geldiğinde bütün vasıflarını istiklalimiz uğruna feda edecek kadar hürriyet aşığıdır. Milli mücadele döneminde halkın nezdinde sahip olduğu güven ve itibarın hakkını vermiş, halkın yanında ve önünde yürümüş bir kanaat önderi olmanın tüm örnekliğini göstermiştir. O'nun büyük bir inançla kaleme aldığı İstiklal Marşı'mızı her okuyuşumuzda vatanımıza, milletimize duyduğumuz sevgi ve bağlılık hislerimiz kabarmakta, kutsal değerlerimize olan imanımız artmaktadır. Kültür ve sanat tarihimize, kişiliğimize, edebi ve ebedi şuurumuza zengin katkılarından dolayı milli şairimize minnettarız. Takdir ve teşekkür hislerimizi nasıl ifade edersek edelim hep eksik kalır" ifadelerini kullandı.

Başkan Şentop, "Bugün açılışını yapacağımız, Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy Sergisi ilk Meclisimizin ruhunu, birlik ve beraberlik şuurunu, sanat-siyaset ilişkisini izahata kavuşturması açısından da ders çıkarmamız gereken mesajlar taşımaktadır. Çanakkale'nin şehadet aşkını, Sakarya'nın cesaret ve metanet şevkini, milletin ve ümmetin kurtuluş davasını günümüze, gönüllerimize yeniden ulaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin ruhu ve kararlılığını yansıtan, büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran bir eser ve İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi. - İSTANBUL

Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur
Şentop: Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mustafa Şentop, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şentop: 'Mehmet Akif, zulme ve zalime karşı duruşumuzdur' - Son Dakika


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