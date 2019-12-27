Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop: 'Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir... - Son Dakika

Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. (5)

Şentop: Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir...

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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