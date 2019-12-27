Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir... - Son Dakika
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Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.
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27.12.2019 18:12:50. #1.12#
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