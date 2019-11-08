Son Dakika Haberleri: Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü
Son Dakika Güncel Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü

Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü

7 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

Her iki görüşmede de iki ülke ilişkilerinin yanı sıra FETÖ terör örgütünün Güney Kore'deki varlığını sürdürmesi gündeme geldi. TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün Kore ve Endonezya'daki faaliyetlerine son verilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

----------------Görüşmelerden görüntüler


Güney Kore, Meksika, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
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