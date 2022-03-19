TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu

19.03.2022 13:44

TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu

İSTANBUL - İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı 51. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Şentop, Türkiye'nin kazandığı büyük zaferlere ve gerçekleştirdiği büyük hamlelere yer verdiği konuşmasında, bir gün önce 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılım sağladıklarını anlattı. Çanakkale'de kazanılan zaferin önemine işaret eden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Çanakkale 1915 köprüsünün de önemli eserlerden biri olduğuna dikkat çekti.

"Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü bulabilmişiz"

Türkiye'de milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştiği dönemlerde önemli hamlelerin yapılabildiğini belirten Şentop, "Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi suretiyle bizim Türkiye olarak hamle yaptığımız bir dönemin önü açılıyor. Türk tarihinde ne zaman milletin değerleriyle devletin değerleri bütünleşmiş o zaman bizim hamle dönemlerimiz açılmış. Malazgirt'ten bugüne kadar, İstiklal Harbimiz, Milli Mücadele böyledir. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı böyledir. Ne zaman ki millet ve devlet değerler bazında birleşmiş ise o zaman hamle yapabilecek gücü, kudreti bulabilmişiz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu
TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu
TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu

YORUMLAR
500
'Çanakkale Zaferi' dolayısıyla Samsun'da bowling turnuvası düzenlendi 'Çanakkale Zaferi' dolayısıyla Samsun'da bowling turnuvası düzenlendi Son Dakika | Nijer'de Çanakkale şehitleri anıldı Son Dakika | Nijer'de Çanakkale şehitleri anıldı

Mustafa Şentop, Ne zaman, 18 mart, Türkiye, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement