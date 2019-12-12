Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi - Son Dakika
Son Dakika Politika Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi - Son Dakika

Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden, TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar olduğunda kendisine bilgi vermelerini istedi.

Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden, TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar olduğunda kendisine bilgi vermelerini istedi.

Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu uyarınca TBMM İdari Teşkilatının, Genel Kurul'a, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi, idari ve teknik destek sağlamak, komisyonların ve milletvekillerinin yayın, belge ve bilgi ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu anımsattı. TBMM İdari Teşkilatı personelinin en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla üstün bir gayret gösterdiğini aktaran Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti: "Ancak takdir olunacağı üzere, binlerce personelin yoğun çalışma temposu içerisinde görev yaptığı her kurumda olduğu gibi zaman zaman TBMM idari teşkilatına bağlı birimlerin görevlerini icrasında kısmi aksamaların veya bazı yönleriyle milletvekillerimizi rahatsız eden uygulamaların yaşanması ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda siz sayın milletvekillerimizin TBMM İdare Amirlerini, TBMM Genel Sekreterini veya Genel Sekreter Yardımcılarını gecikmeden bilgilendirmeniz durumunda konuyla derhal ilgilenilecek ve yaşanan sorunlara en kısa zamanda çözüm üretilmesi için gerekli gayret gösterilecektir. Bununla birlikte TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda, TBMM Başkanı olarak şahsımın bizzat haberdar edilmesi gerektiğini düşündüğünüz aksaklıklar veya sizi rahatsız eden uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmanızdan memnuniyet duyacağımı bilmenizi isterim. Bu kapsamda, TBMM Özel Kalem Müdürlüğü personelini, milletvekillerimizin TBMM İdari Teşkilatı ile ilgili gözlem, eleştiri veya önerilerini şahsıma iletmekle bizzat görevlendirmiş bulunmaktayım."


Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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