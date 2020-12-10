Şentop: "Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor" - Son Dakika

Şentop: "Minsk Grubunun eş başkanları taraflardan haksız ve işgalci olduğunu itiraf ettikleri ülkeye lojistik olarak yardımda bulunuyor"
10.12.2020 11:04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Salonda dinleyici detayları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yaptı. (2)
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