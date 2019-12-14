Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şentop: 'Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme... - Son Dakika

Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

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"Asya ve Avrupa'yı bağlayan güzergahlar üzerindeki bütün ülkelerle alt yapı gümrük ve lojistik alanlarında iş birliğini artırmak aarzusundayız. Şüphesiz modern İpek yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır"

Şentop: Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...

Mustafa Şentop, Avrupa, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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