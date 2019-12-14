TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

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"Asya ve Avrupa'yı bağlayan güzergahlar üzerindeki bütün ülkelerle alt yapı gümrük ve lojistik alanlarında iş birliğini artırmak aarzusundayız. Şüphesiz modern İpek yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır"