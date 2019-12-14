Son Dakika › Güncel › Şentop: 'Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme... - Son Dakika
Şentop: "Modern İpek Yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme...
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:54 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.
(4)
"Asya ve Avrupa'yı bağlayan güzergahlar üzerindeki bütün ülkelerle alt yapı gümrük ve lojistik alanlarında iş birliğini artırmak aarzusundayız. Şüphesiz modern İpek yolunun canlandırılması bölgelerimizin refahı ve kalkınmasına ciddi ivme kazandıracaktır"
Son Dakika Bakan Varank'ın, Kılıçdaroğlu için kullandığı ifade CHP sıralarını ayaklandırdı Meclis'te AK Parti ile CHP arasında 'şehit parası' kavgası Söylediği söz başını yaktı! İşte Nzonzi'nin kadro dışı kalma sebebi Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi