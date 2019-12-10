Son Dakika Haberleri: Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"
Son Dakika Güncel Şentop: 'Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir' - Son Dakika

Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının düzenlendiği salona gelişi Sinevizyon gösterimi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi"...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının düzenlendiği salona gelişi

Sinevizyon gösterimi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyumda konuştu. (1)

Şentop: Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir

Birleşmiş Milletler, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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