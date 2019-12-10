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Şentop: "Obeziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerden daha yüksek çıkıyor, bu bir trajedidir"
7 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının düzenlendiği salona gelişi Sinevizyon gösterimi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi"...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:58 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantının düzenlendiği salona gelişi
Sinevizyon gösterimi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve BM Türkiye Temsilciliğinin iş birliğiyle düzenlenen "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi" konulu sempozyumda konuştu. (1)
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