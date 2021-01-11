Şentop: "Önümüzdeki dönemin darbeleri dijital darbeler, sosyal medya platformlarının darbeleri olacak" - Son Dakika

Şentop: "Önümüzdeki dönemin darbeleri dijital darbeler, sosyal medya platformlarının darbeleri olacak"
11.01.2021 17:58
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM -TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.(4)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Herhalde önümüzdeki dönemin darbeleri dijital darbeler, sosyal medya platformlarının darbeleri olacak. Birçok ülkede bunları yapabilecekler. Seçim kampanyalarını etkilemek gibi yollarla. Bu alanın mutlaka düzenlenmesi lazım, bu bizim için bir işaret fişeği oldu, Whatsapp'la ilgili durum. Rekabet Kurulu'nun bu konuya resen girmesi de bence önemli bir adımdır, kıymetli bir adımdır."
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