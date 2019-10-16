Son Dakika Haberleri: Şentop: "(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...
Son Dakika Güncel Şentop: '(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...

Şentop: "(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...

24 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141. Genel Kurul toplantılarının ardından geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gündeme dair değelendirmelerde bulundu.

Şentop: (PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...

Mustafa Şentop, Belgrad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:19 Kaynak: AA
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