Şentop: "(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) Ben o...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:19 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonuna gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141. Genel Kurul toplantılarının ardından geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gündeme dair değelendirmelerde bulundu.
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