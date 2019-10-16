TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantı salonundan ayrılması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad 'da gerçekleştirilen PAB 141. Genel Kurul toplantılarının ardından geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gündeme dair değelendirmelerde bulundu.

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