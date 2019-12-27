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CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

Türkiye'de bir milletvekili, asgari ücretlinin 9 katından fazla maaş alıyor

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak