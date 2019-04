Şentop: Polis Teşkilatımızın 15 Temmuz'daki Tavrı Hafızalarda Yerini Koruyacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Bugün 300 bine yaklaşan fiili kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümündeki polis teşkilatının özellikle terörle mücadeledeki etkili çabası hepimizin takdirini kazanmıştır. Özellikle de hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında polis teşkilatımızın ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak hafızalardaki yerini her zaman koruyacaktır" dedi.Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlenen ' Polis Haftası ' programına katıldı. Şentop, Türk Polis Teşkilatı'nın, modern anlamda 10 Nisan 1845'te, İstanbul 'da kurulduğunu hatırlatarak, "Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı 'Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı 'Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu' ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı 'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde daire başkanlıkları, taşrada il ve ilçe emniyet müdürlükleri olarak örgütlenmiştir" diye konuştu. Meclis Başkanı Şentop, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti 'nin önemli yapı taşlarından olduğunu kaydederek, şunları söyledi:"Bugün 300 bine yaklaşan fiili kadrosuyla büyük ve disiplinli bir ordu görünümündeki polis teşkilatının özellikle terörle mücadeledeki etkili çabası hepimizin takdirini kazanmıştır. Özellikle de hain 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında polis teşkilatımızın ortaya koyduğu tavır, bu teşkilatın gurur tablosu olarak hafızalardaki yerini her zaman koruyacaktır. İki asra yaklaşan mazisiyle Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir yapı taşı haline gelmeyi başarmıştır. Polis teşkilatımız bugün ülkemiz gündeminin ilk sıralarında yerini muhafaza etmekte olan terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçılığı, trafik terörü ve insan kaçakçılığına kadar son derece karmaşık ve zor görevleri gece gündüz demeden canı pahasına kamu adına takip etmektedir. Polislerimizin vazifelerini ne kadar büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünün hepimiz farkındayız. Fedakarca ve takdire şayan bir vatanperverlikle vazifesini yürüten polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir an evvel tamamlanması en büyük temennimizdir."- Ankara