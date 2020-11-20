Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı Açıklaması - Son Dakika

Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı Açıklaması
20.11.2020 21:33
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topal ördek"in yanlış iz bırakacağını belirterek, "Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir 'topal ördek' yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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