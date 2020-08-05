Şentop: "Pozantı Kongresi tarihimizin askeri, idari ve siyasi bakımdan çok önemli bir dönüm... - Son Dakika

Şentop: "Pozantı Kongresi tarihimizin askeri, idari ve siyasi bakımdan çok önemli bir dönüm...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi"nin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (3)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:05
Kaynak: AA
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