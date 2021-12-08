ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI - Son Dakika

ŞENTOP, PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI'NIN CENAZE NAMAZINA KATILDI
08.12.2021 10:37
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına ve Aşiyan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına ve Aşiyan Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı.
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