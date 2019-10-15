Son Dakika Haberleri: Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı
Son Dakika Dünya Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

59 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.


Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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