Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.
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