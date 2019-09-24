Son Dakika Haberleri: Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
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Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü

1 saat önce

Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştüKazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü

Kazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü

Mustafa Şentop, Kazakistan, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
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