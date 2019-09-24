Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
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Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştüKazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:50 Kaynak: DHA
Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü
Kazakistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
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