Şentop, rusya devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile görüştü
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis heyeti, Kazakistan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve Meclis heyeti, Kazakistan
'da Rusya
Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in konuşması
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
-Heyetler arası görüşme
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