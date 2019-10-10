Son Dakika Haberleri: Şentop, rusya duması başkanı volodin ile telefonda görüştü
Son Dakika Politika Şentop, rusya duması başkanı volodin ile telefonda görüştü

Şentop, rusya duması başkanı volodin ile telefonda görüştü

11 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyeçeslav Volodin ile telefonla görüştü.

Şentop, rusya duması başkanı volodin ile telefonda görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyeçeslav Volodin ile telefonla görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop ile Vyeçeslav Volodin'in görüşmesinde, İstanbul'da gerçekleştirilecek, 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.


Mustafa Şentop, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
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