Son Dakika Haberleri: Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti
Son Dakika Dünya Haber

Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti

20 dakika önce

– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ziyaret etti.

Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti, System.String[]
– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu ziyaret etti.
Matviyenko, yaptığı kısa konuşmada iki ülke liderlerin sık görüşmesine dikkat çekerek, liderlerin yaptıkları bu sık görüşmelerin de verdikleri talimatların ne denli yerine getirilip getirilmediğini kontrol edilmesine olanak verdiğini söyledi.
Matviyenko ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemine de değinirken Şentop ise, iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu olduğunu ve Avrasya'da önemli rol aldığına dikkat çekti. Şentop, ayrıca vizelerin kaldırılması ile ilişkilerin daha da ivme kazanacağının altını çizdi.
TBMM Başkanı Şentop, Matviyenko'yu Türkiye'ye davet etti.
Ayrıca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko arasında işbirliği protokolü imzalandı.


- Kaçmaz
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:05 Kaynak: DHA
rusya federasyon konseyi başkanı, mustafa şentop, türkiye, tbmm, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor" JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de! Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]