Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü
1 saat önce
TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:09 Kaynak: AA
TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodın ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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