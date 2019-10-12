Son Dakika Haberleri: Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü
Son Dakika Güncel Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü

Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü

1 saat önce

TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi.

TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodın ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü

Mustafa Şentop, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:09 Kaynak: AA
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