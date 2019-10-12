Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodın ile görüştü

TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlendi. TBMM Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodın ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi

Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı