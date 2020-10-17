Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar - Son Dakika

Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar
17.10.2020 10:56
Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklarTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.
Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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