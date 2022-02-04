Şentop sergi açılışına katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz 1950'li yıllarda uhdesine aldığı sanatçıları, yerli ve milli sanatlar üzere tefriş işleri için yetiştirmiştir. Akabinde Anadolu'nun her şehrine bir sanatçıyı görevli olarak göndermiş ve o şehre ait sanat unsurlarını öğrenerek yeni eserler üretmelerini sağlamıştır" dedi.

Füreya Koral'ın TBMM için özel olarak tasarladığı seramik eserler koleksiyonu, İstanbul Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

"TBMM UHDESİNE ALDIĞI SANATÇILARI TEFRİŞ İŞLERİ İÇİN YETİŞTİRMİŞTİR"

Şentop, TBMM'nin sanata verdiği önemi anlatarak, "TBMM bir asrı geride bıraktı. 1950'li yıllarda meclisimizin tefrişat işleri için açılan bir sanat yarışmasıyla sanatçıların tespit edilmesi ve seçilen sanatçıların geleneksel sanatlarımızdan aldıkları ilhamla eser üretmesi bunun en önemli kanıtıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz 1950'li yıllarda uhdesine aldığı sanatçıları, yerli ve milli sanatlar üzere tefriş işleri için yetiştirmiştir. Akabinde Anadolu'nun her şehrine bir sanatçıyı görevli olarak göndermiş ve o şehre ait sanat unsurlarını öğrenerek yeni eserler üretmelerini sağlamıştır. Bugün sergisinde buluştuğumuz Füreya Koral da Meclis tarafından 1950'li yıllarda Konya 'ya görevli olarak gönderilen sanatçılarımızdan biri. Bugün de Füreya Koral'ın değerli eserlerinden oluşan parçaların yanında, merhum Koral'ın ailesi, çağdaşı sanatçıların ve öğrencilerinin eserleri ile ilk kez sergilenecek birkaç örneği de görme imkanımız olacak. 1960-1969 yıllarında, milletimizin temsil edildiği en yüce makam olan meclisimizde kullanıma sunulmuş "Seramik Sehpalar Koleksiyonu"nun bugün elimizde bulunan 16 tanesi Füreya Koral imzalı olarak sergimizde yer almaktadır. Bu çalışmalarda, çağdaş bir sanat anlayışıyla yalın, herhangi bir figür içermeyen içselleşmiş soyut formlar kullanmıştır. Füreya Koral ve öğrencileri tarafından meclise sunulan diğer eserler ve koleksiyon sehpalar da sergimizde yer almaktadır. Bu eserlerin birçoğu 1961'den 2013 yılına kadar fiilen Mecliste kullanılmıştır. Eşya niteliğini haiz bir eserin tahmin edeceğiniz üzere yıpranması doğaldır. Nitekim bu eserler de zaman içinde yıpranmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, külliyatındaki sanat eserlerini restore ettirmek amacıyla Gazi Üniversitesi ile bir protokol imzalamıştır. 2013 yılında imzaladığımız protokol çerçevesinde öncelikle külliyatındaki sanat eserlerinin tespiti, tasnifi yapılmış ve daha sonra öğretim üyeleri tarafından yıpranan eserler restore edilmiştir" şeklinde konuştu.

"ESERLERİN MÜZELERDE HAPSEDİLMESİNE KARŞI ÇIKAN BİR SANATÇIYDI"Mustafa Şentop, ilk defa sergilenen 'Allah' yazılı seramik parçanın önemini dile getirerek, "İltifata mazhar olan Füreya Koral'ın eserlerinin tamamı yurt içinde ve yurt dışında sergilenmiştir. Ancak bugün sergimizde, sanatçımıza ait ilk defa sergilenecek olan 'Allah' yazılı seramik bir parça var. Padişah II. Abdülhamit'in sadrazamı Yıldız Porselen Fabrikası'nın kuruluş çalışmalarını yürüten ve aynı zamanda Füreya Koral'ın amcası olan Cevat Paşa'nın bizzat yaptığı 'Emaye kapak' eseri var. Füreya Koral, seramiği sadece süs eşyası olarak görmeyen, yüksek sanat olarak tanımlanmasına da karşı çıkan bir sanatçıdır. Eserlerinin müzelerde hapsedilmesine karşı çıkan sanatçı: "Bir millet ki türbesinde, çeşmesinde çiniyi görmüş… Camiinde dua ederken onu görmüş. Resim ona yabancı… Resimden daha fazla alışık seramiğe. Yüzyıllardır yapılagelen şey. Bu gelenek yok olabilir mi? Onun kanında var, toprağında var" diyerek duygularını ifade eder. Geleneksel sanatların formlarını eserlerinde kullanırken seramik sanatının duayenlerini de yetiştirmiş, adını sanat tarihimize yazdırmıştır. Bugün tartışmasız olarak çağdaş seramik sanatımızın en önemli temsilcilerinden olmuştur. Milli değerimiz, seramik sanatının duayeni Füreya Koral gibi bir sanatçıya sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Sanatın güzelleştiren ve birleştiren etkisinde bizleri buluşturan, Füreya Koral Sergisi'ne emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eserleriyle öne çıkarılmayı hak eden, kendinden sonraki nesillere seramik sanatını aktaran öncü kadın sanatçılarımızdan merhum Füreya Koral'a sergi vesilesiyle Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Sergiyi sanatseverler 4-13 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.