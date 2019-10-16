Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden PAB temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden PAB temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
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