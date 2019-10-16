Son Dakika Haberleri: Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi
Son Dakika Dünya Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi

Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden PAB temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden PAB temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı Putin'in Kral Selman'a hediye ettiği kuş halıya pisledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:56:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Bas¸kanı Maja Gojkoviç ile bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]