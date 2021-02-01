Şentop: "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız."

Şentop: "Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız."

Şentop: " Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız."

Siyaset, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şentop: 'Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız.' - Son Dakika

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